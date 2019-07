Luna, 60 sax e telescopi a museo Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 18 LUG - Un'orchestra di oltre 60 giovani sassofonisti in concerto il 22 luglio al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno, nel parco. Durante la serata, in occasione dei 50 anni dall'allunaggio, l'Associazione Livornese scienze astronomiche metterà a disposizione telescopi per l'osservazione del cielo. L'iniziativa - spiegano dalla Provincia di Livorno, che ha dato il patrocinio - è promossa dall'associazione Accademia degli avvalorati con la collaborazione del Museo e dell'associazione Amici del museo di storia naturale. La Sonora Junior Sax, diretta dal maestro Domenico Luciano, è formata da ragazzi dai 9 ai 23 anni, tutti allievi ed ex allievi delle scuole medie ad indirizzo musicale della Campania. Ospiti della serata saranno i musicisti Marco Vanni (saxofono) e Massimo Signorini (fisarmonica). Il concerto presenterà una selezione di brani musicali tratti da lavori di Ennio Morricone, Miles Davis, Astor Piazzolla, Abba, Giacomo Puccini e Marco Vanni.