Costumi mare, nel 2020 folk e sportivi

(ANSA) - FIRENZE, 18 LUG - Contaminazioni sportive, folk o botaniche, con aggiunta di stampe geometriche. Queste le grandi tendenze nel mondo del beachwear per l'estate 2020. Come ogni anno Maredamare, la fiera per il mercato italiano del beachwear che si terrà dal 20 al 22 luglio nella Fortezza da Basso di Firenze, svela in anteprima assoluta i quattro temi che definiranno le tendenze da spiaggia per l''estate 2020. Tra gli oltre 250 marchi del settore presenti in fiera sono 4 i grandi temi che animeranno la prossima stagione calda, frutto di una approfondita e scrupolosa indagine messa a punto analizzando le idee dei più importanti trends forecaster del mondo e quelle degli uffici stile dei più noti brand del comparto. Resta forte la tendenza sportiva, la vitalità in tutte le sue forme.

Arrivano così costumi da bagno ispirati ai look performanti da gara, adattati però per essere a proprio agio in spiaggia. Forti le ispirazioni folk e rock, per un suggestivo viaggio alla scoperta di terre bruciate dal sole e bagnate dal mare.