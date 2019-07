355 bus Ataf abilitati a metodo cashless

(ANSA) - FIRENZE, 18 LUG - E' attivo da oggi nell'area fiorentina, su tutti i 355 autobus di Ataf e sui 15 di Busitalia dei servizi 'Volainbus' (per l'aeroporto) e 'The mall' (per l'outlet), il nuovo sistema di pagamento cashless per l'acquisto dei biglietti a bordo senza nessuna maggiorazione di prezzo.

Ataf è la prima azienda in Italia ad attivare il servizio su tutta la flotta. Il servizio andrà a pieno regime da agosto ed è già disponibile per possessori di carte di pagamento contactless dei circuiti Mastercard, Maestro, Visa e V Pay. Il progetto 'Florence cashless experience' è stato presentato al Museo del Novecento a Firenze col sindaco Dario Nardella, l'ad Busitalia e presidente di Ataf Gestioni Stefano Rossi e l'ad di Ataf Gestioni Stefano Bonora. Per agevolare gli acquisti multipli, tipo quelli delle famiglie, si potrà comprare in contemporanea fino a un massimo di cinque biglietti Ataf&Linea.