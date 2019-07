Lega Pro, uno spazio per Artemio Franchi

(ANSA) - FIRENZE, 16 LUG - Inaugurato oggi a Firenze, occasione delle celebrazioni per i 60 anni della Lega Pro e all'interno della stessa sede, uno spazio museo dedicato ad Artemio Franchi, il grande dirigente toscano, ex presidente dell'Uefa e vicepresidente della Fifa, che il 13 luglio 1959 firmò l'atto di nascita della Serie C.

Lo spazio contiene maglie, divise, fotografie, cimeli inediti e anche privati appartenuti a Franchi, spazio che sarà permanente. All'inaugurazione hanno presenziato oltre al padrone di casa, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, anche il presidente della Fifa Gianni Infantino, il numero uno della Figc Gabriel Gravina, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia e il figlio di Artemio Franchi, Francesco.