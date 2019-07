Il Dedalo di Mitoraj domina Versiliana

(ANSA) - MARINA DI PIETRASANTA (LUCCA), 15 LUG - Un gigante 'maestoso e sublime' che silenzioso sorveglia la Versiliana. E' Dedalo, colossale scultura in bronzo, opera di Igor Mitoraj che da qualche giorno è stata sistemata proprio di fronte alla Villa La Versiliana e attrae gli sguardi dei visitatori.

La scultura monumentale, è alta 6 metri, opera dell'artista che ha legato indissolubilmente il suo nome a Pietrasanta, dopo essere stata esposta a Pompei e nella Valle dei Templi di Agrigento, ha raggiunto Marina di Pietrasanta dove resterà per tutta l'estate in occasione del 40° anniversario Festival La Versiliana.

Il collocamento dell'opera, spiega una nota, è stato reso possibile grazie all'interessamento dell'assessore ai beni e alle attività culturali Massimo Mallegni e del presidente della Fondazione Versiliana Alfredo Benedetti e grazie alla collaborazione della Galleria d'arte Contini e Ateliér Mitoraj di Pietrasanta che hanno accolto la richiesta di esporre l'opera in occasione dell'anniversario del Festival.