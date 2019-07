Versilia, torna il Bus sotto le stelle

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 13 LUG - Turisti e non potranno spostarsi di sera e di notte lungo la costa apuana e versiliese senza l'assillo di trovare un parcheggio ma soprattutto con un occhio di riguardo anche alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza: dal 17 luglio fino al 31 agosto, dal mercoledì alla domenica, torna 'Bus sotto le stelle'. Con un unico biglietto da 5 euro, acquistabile solo a bordo e valido per tutta la sera e la notte, sarà possibile spostarsi lungo la costa da Marina di Carrara (Massa Carrara) a Viareggio (Lucca) e viceversa scegliendo una qualsiasi delle 8 fermate intermedie.

Tra le novità di quest'anno l'integrazione, a Forte dei Marmi, con le coincidenze tra 'Bus sotto le stelle' - iniziativa di Provincia di Massa Carrara, Comuni di Massa, Carrara, Montignoso e il Ctt - e 'Versilia by night' (servizio predisposto dalla Provincia di Lucca) e l'estensione oraria del servizio: la prima corsa è da Marina di Carrara alle 19,15, l'ultima alle 4 di notte per fare ritorno alle 5.