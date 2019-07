Ucciso da coltellata al petto: figlia indagata per omicidio

(ANSA) - CAPANNORI (LUCCA), 13 LUG - Per la morte del pensionato 70enne deceduto ieri dopo essere stato raggiunto da una coltellata al petto mentre si trovava nella sua abitazione a Lammari, la procura ha indagato, a piede libero, per omicidio volontario, la figlia di 44 anni.

Questo pomeriggio la scientifica dei carabinieri è tornata nella abitazione per effettuare accertamenti tecnici necessari a chiarire cosa sia accaduto nell'abitazione dei Franceschi, nel tardo pomeriggio di ieri. Al momento del dramma in casa con il settantenne c'erano la moglie, 64 anni, costretta su una sedia a rotelle da una malattia e la figlia, intenta a pulire della verdura. Da quanto emerso ci sarebbe stato un litigio tra padre e figlia. L'uomo sarebbe stato poi ferito con un coltello da cucina: il 70enne è riuscito a uscire di casa barcollando per chiedere aiuto ma per lui non c'era già più niente da fare. La donna, interrogata a lungo, si sarebbe difesa dicendo che si sarebbe trattato di un incidente: il padre durante una discussione si sarebbe avvicinato a lei, che stava appunto maneggiando un coltello per pulire gli ortaggi. Insomma non sarebbe stato un atto voluto. Toccherà agli inquirenti coordinati dal pubblico ministero Salvatore Giannino chiarire gli esatti contorni di quanto accaduto. Lunedì prossimo è in programma l'autopsia.