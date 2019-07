Fiorentina:Commisso,Chiesa almeno 1 anno

(ANSA) - FIRENZE, 09 LUG - "Il futuro di Chiesa? Resterà con noi almeno per un altro anno, a meno che non ci sia qualcosa nel contratto o altro di cui non sono a conoscenza. Ma non credo sia così, mi è stato assicurato che non esiste alcun precedente accordo". Lo ha detto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso in un'intervista rilasciata a New York. "Aspetto in America sia Chiesa che Milenkovic e Pezzella" ha aggiunto poi il magnate italo-americano riferendosi alla partecipazione della squadra viola all'International Champions Cup dal 17 al 25 luglio. Quindi ha annunciato di voler realizzare l'iniziativa varata da tempo dall'Atalanta: regalare a ogni bambino nato a Firenze una maglia della Fiorentina da consegnare ai genitori.