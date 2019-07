Con auto nel torrente, salvata da vvf

(ANSA) - AREZZO, 8 LUG - E' finita con la sua auto nel torrente Castro, in centro ad Arezzo, 80enne soccorsa dai vigili del fuoco. E' accaduto intorno alle 10.30. La donna, alla guida di una Mercedes Classe B, aveva accompagnato il marito in un ufficio poi, al momento di ripartire, è scivolata all'indietro precipitando nel greto del torrente, con il veicolo che non si è rovesciato.

La donna è stata soccorsa da vigili del fuoco e 118, imbracata e portata subito in ospedale ad Arezzo dove è arrivata in codice giallo. Sul posto la polizia locale che ha chiuso il ponte per permettere poi ai vigili del fuoco di recuperare l'auto dal greto del Castro. Lievi i disagi al traffico rimasto bloccato per una mezz'ora.