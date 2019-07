Caldo:Toscana,piani d'emergenza ospedali

(ANSA) - FIRENZE, 8 LUG - Piani di emergenza in ospedali e Asl della Toscana contro il caldo, l'afa e gli sbalzi di temperatura che, in questi giorni, stanno causando picchi di sovraffollamento nei pronto soccorso con casi di cali di pressione, disidratazione, malori, spossatezza, soprattutto nelle persone anziane e in coloro che soffrono di patologie croniche. La Regione Toscana, spiega una nota, ha indicato alle Asl di assicurare le dimissioni dall'ospedale sette giorni su sette anche prevedendo, come misura straordinaria e temporanea, il rafforzamento della presenza di personale medico, ove necessario, in alcune ore del sabato e della domenica nelle aree di degenza che ricevono pazienti dal pronto soccorso.

L'indicazione della Regione è inoltre di rafforzare la risposta da parte degli infermieri di famiglia e comunità, anche col ricorso agli strumenti contrattuali della pronta disponibilità, quale misura per contenere gli accessi ripetuti ai pronto soccorso, in particolare di pazienti anziani.