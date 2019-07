Benassi: "De Rossi ci farebbe comodo"

(ANSA) - FIRENZE, 8 LUG - "De Rossi a Firenze? Lo conosco, è un grandissimo giocatore e un grande uomo: penso farebbe comodo a qualsiasi squadra. Non so come stanno le cose ma, se dovesse venire da noi, saremmo felicissimi". Così Marco Benassi, parlando dal ritiro di Moena (Trento), dove il centrocampista della Fiorentina sta svolgendo il ritiro con la squadra di appartenenza.