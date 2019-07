Laura Pausini-Biagio Antonacci a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 6 LUG - Arrivata a Firenze l'imponente show di Laura Pausini e Biagio Antonacci. Fa tappa al Franchi, l'8 luglio, il tour Laura Biagio stadi 2019, con un concerto di tre ore e una scaletta che, nelle precedenti tappe, ha fatto cantare i fan a squarciagola, aprendosi con 'Un'emergenza d'amore' e 'Liberatemi', cantate da Pausini e Antonacci a 6 metri di altezza, davanti ad un gioco di schermi mobili (590 mq di schermo led ad alta definizione) per chiudersi con un doppio finale, prima con il loro primo singolo ufficiale 'In questa nostra casa nuova' e poi con la storica 'Tra te e il mare' (scritta da Biagio per Laura).

I due artisti, uniti da anni di profonda amicizia e stima reciproca, durante lo show alternano momenti in cui fondono le loro voci ad abbracci, scenografie per creare intimità con i fan e coreografie disegnate su misura per loro da Luca Tommassini, direttore artistico del tour, che ha creato un concerto che rappresenta realmente la loro 'casa nuova'.