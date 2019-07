Protesta per pipì su auto, aggredito

(ANSA) - FIRENZE, 5 LUG - Un automobilista è stato picchiato da tre uomini, per aver reagito quando uno di loro stava per orinare sulla sua auto. L'episodio è avvenuto la notte scorsa a Firenze, in viale Petrarca. Gli aggressori, di età compresa tra i 32 e i 35 anni, sono stati denunciati dai carabinieri per lesioni personali aggravate. La vittima, medicata al pronto soccorso, ha riportato una prognosi di sette giorni.

Secondo quanto riferito, l'automobilista, che si trovava all'interno della vettura in sosta, ha iniziato a litigare con uno dei tre, che stava per orinare sull'auto. Di fronte alle proteste dell'automobilista l'uomo ha reagito colpendolo con un pugno al volto attraverso il finestrino. Quando poi il conducente è uscito dalla vettura, è stato aggredito da tutti e tre con calci e pugni. Alla scena hanno assistito alcuni testimoni, intervenuti insieme ai carabinieri per fermare l'aggressione e bloccare i responsabili.