Busi confermato a capo consorzio Chianti

(ANSA) - FIRENZE, 5 LUG - Giovanni Busi è stato confermato presidente del Consorzio vino Chianti, per il quarto mandato consecutivo. Una riconferma eccezionale, resa possibile dall'approvazione all'unanimità della deroga al limite di tre mandati previsto dallo statuto. Vicepresidenti sono Ritano Baragli e Alessandro Zanette. Nominate anche le commissioni tecniche e marketing e i comitati di gestione tecnica, fondamentali per il funzionamento del consorzio. "Accetto con orgoglio e soddisfazione questa riconferma - commenta Giovanni Busi -. La fiducia che i soci ripongono in noi ci motiva a proseguire un percorso di crescita e progettualità condivisa, necessario ad affrontare le continue sfide che il mercato ci lancia, sia dal lato della domanda che dell'offerta". Tra le priorità di mandato c'è la modifica del disciplinare, "una modifica strutturale, non più solo interventi di adeguamento alle contingenze - precisa -. Sarà moderno, in linea con le nuove esigenze di mercato e flessibile, un punto di riferimento per i nostri soci".