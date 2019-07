Scooter contro autocarro, muore 54enne

(ANSA) - PONTEDERA (PISA), 2 LUG - Un uomo di 54 anni, di Pontedera (Pisa), è morto nel pomeriggio in un incidente stradale avvenuto lungo la strada Tosco Romagnola, nel territorio del comune di Calcinaia. La vittima viaggiava in sella a uno scooter che si è scontrato con un autocarro in prossimità di un distributore di benzina. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia municipale di Calcinaia.

Il 54enne è praticamente morto sul colpo: vani tutti i tentativi di rianimarlo condotti ripetutamente dal personale del 118 intervenuto sul posto.