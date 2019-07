Incidente A11,riaperto tratto Pistoiese

(ANSA) - PISTOIA, 01 LUG - E' stato riaperto, poco dopo le 12, il tratto in A11 tra Montecatini Terme e Pistoia, in direzione Firenze, chiuso per circa un'ora e mezzo, poco dopo le 10.30, causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 38, nei pressi del casello di Montecatini, che ha coinvolto 4 autovetture e un'autotreno. Attualmente, si spiega da Autostrade, il traffico circola su una sola corsia e si registrano 8 km di coda verso Firenze. Agli utenti che da Pisa sono diretti verso Firenze, Autostrade consiglia, dopo l'uscita obbligatoria a Montecatini Terme, di percorrere la viabilità ordinaria verso Pistoia per raggiungere la stazione autostradale di Pistoia dove rientrare in autostrada verso Firenze.

La dinamica dell'incidente è ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale, che sta ascoltando dei testimoni. Almeno tre i feriti, tutti lievi, il più grave è un codice giallo.