Trasporta 6 tonnellate rifiuti, denuncia

(ANSA) - RAPOLANO TERME (SIENA), 27 GIU - Trasportava sei tonnellate di gomme usate senza coprirle con dei teli, ma è stato fermato, denunciato e sanzionato dalla polizia stradale.

E' successo sulla Siena-Bettolle, all'altezza di Rapolano Terme.

I poliziotti, che stavano monitorando il passaggio di tir carichi di merci pericolose per l'ambiente, hanno fermato un camionista, 52enne originario di Napoli ma residente a Sinalunga, constatando che dal suo mezzo spuntavano decine di pneumatici consunti e da smaltire. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo aveva caricato le gomme da un rivenditore di Siena per portarle in un centro di smaltimento vicino Montepulciano (Siena), senza però avere l'autorizzazione per il trasporto. Per questo gli agenti lo hanno denunciato per la scorretta gestione di quei rifiuti nocivi, gli hanno impedito l'uso del tir per tre mesi e lo hanno sanzionato con una multa da settemila euro.