Plastic free, premiata Unicoop Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 27 GIU - Premio speciale di Legambiente ad Unicoop Firenze per l'impegno della cooperativa a sostegno dell'ambiente. Il riconoscimento, assegnato oggi a Roma durante la cerimonia di premiazione dei 'Comuni ricicloni' nell'ambito dell'EcoForum 2019, premia in particolare la scelta della cooperativa di consumo di eliminare dai propri punti vendita piatti, bicchieri e posate di plastica, decisione operativa dal 1 giugno scorso. "Come già avvenuto - ha affermato Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente - con la sostituzione dei sacchetti di plastica, prima per la spesa e poi per l'ortofrutta, con quelli in bioplastica compostabile, ora la cooperativa fa da apripista anche per le plastiche monouso, anticipando ancora una volta il recepimento della direttiva europea in materia e dimostrando che la strada verso la sostenibilità è praticabile e proficua".