Rogo in palazzina Pistoia, 3 intossicati

(ANSA) - PISTOIA, 25 GIU - Un incendio è divampato in serata in una palazzina di via Puccini nel centro di Pistoia. Tre persone sono state soccorse per un principio di intossicazione, nessuna di loro sarebbe grave. L'allarme è scattato intorno alle 20 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari inviati dal 118, i carabinieri, la polizia municipale e la polizia di stato. Le operazioni di messa in sicurezza dell'edificio sono ancora in corso. Le fiamme sarebbero partite da un appartamento all'ultimo piano dove vive un'anziana, che è stata trasportata in via precauzionale al pronto soccorso dell'ospedale San Jacopo di Pistoia.