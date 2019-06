Calcio: Fiorentina; Commisso al lavoro,subito summit mercato

(ANSA) - FIRENZE, 23 GIU - Primo summit di mercato della nuova Fiorentina targata Rocco Commisso: il neo proprietario viola, arrivato in mattinata a Firenze con un volo privato da New York insieme alla moglie Catherine e al figlio Joseph, ha riunito nell'hotel dove alloggia, sul Lungarno della Zecca Vecchia, il proprio braccio destro Joe Barone, Antognoni, il ds Pradè e il tecnico Montella per la prima delle tante riunioni in programma in questo periodo di permanenza a Firenze. Sul tavolo tanti argomenti, su tutti l'allestimento della squadra e la relativa campagna acquisti/cessioni. Fra gli appuntamenti che attendono Commisso fino alla fine della settimana anche quello che domani pomeriggio, in compagnia del sindaco Dario Nardella, lo vedrà Magnifico Messere della finale del calcio storico in programma in piazza Santa Croce fra i Bianchi di Santo Spirito e i Rossi di Santa Maria Novella.

