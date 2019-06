Droga nell'armadio,arrestato baby pusher

(ANSA) - FIRENZE, 21 GIU - Nascondeva 800 grammi di hashish nell'armadio della sua camera. Per questo ieri un 15enne è stato arrestato dai carabinieri, a Firenze. I militari lo avevano fermato per un controllo in piazza Ravenna, trovandolo in possesso di oltre 50 grammi di stupefacente, nascosti per la gran parte in un pacchetto di sigarette. Da qui la decisione di perquisire la sua abitazione. Dopo l'arresto il ragazzino è stato affidato ai genitori.