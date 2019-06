Deserta terza asta Giubbe Rosse

(ANSA) - FIRENZE, 20 GIU - Anche la terza asta del fallimento delle Giubbe Rosse, lo storico caffè di piazza della Repubblica a Firenze, è andata deserta. A darne notizia è la Cgil spiegando che ieri a mezzogiorno è scaduto "il termine per la presentazione delle offerte e a mezzogiorno di oggi non c'era nessuna busta da aprire. Il rischio chiusura dello storico esercizio commerciale - afferma il sindacato -, non è più un rischio e una certezza a meno di miracoli, di sicuro l'attività non potrà proseguire con la curatela fallimentare".

Nel sindacato Filcams Cgil di Firenze, che molto si è impegnata per difendere posti di lavoro e attività, il sentimento che serpeggia, si spiega, è di "sdegno e delusione".