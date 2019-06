Palazzo Strozzi,Saraceno e Koons in 2020

(ANSA) - FIRENZE, 19 GIU - Natalia Goncharova, Tomas Saraceno e Jeff Koons saranno i protagonisti delle prossime esposizioni di Palazzo Strozzi di Firenze: la programmazione del museo fiorentino è stata presentata dal direttore Arturo Galansino.

Per il 2019, dopo la mostra su Verrocchio (finora sono stati 130.000 i visitatori), Palazzo Strozzi propone una rassegna dal titolo 'Natalia Goncharova. Una donna e le avanguardie tra Gauguin, Matisse e Picasso' dal 28 settembre al 12 gennaio. Il 2020 poi sarà un anno interamente dedicato all'arte contemporanea con prima Tomas Saraceno poi in autunno Jeff Koons con la prima grande monografica in Italia.