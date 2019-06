Fiamme in ex ippodromo di Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 18 GIU - Un incendio si è sviluppato questo pomeriggio nell'area dell'ex ippodromo Le Mulina, a Firenze in via del Pegaso in zona Cascine. Il rogo, divampato per cause in corso di accertamento, sta interessando una porzione di fabbricato. Coinvolte cinque auto e uno scooter. In corso l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme.

Sul posto anche la polizia e i militari della guardia di finanza, che per primi hanno notato le fiamme e dato l'allarme.

Secondo quanto emerso l'incendio sarebbe partito per cause in corso di accertamento da una vettura parcheggiata, per poi propagarsi ad alcune sterpaglie e quindi agli altri veicoli e all'edificio.