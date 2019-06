A fuoco camion con banane sull'Aurelia

(ANSA) - GROSSETO, 17 GIU - Un camion con un carico di banane è andato a fuoco sull'Aurelia, all'uscita di Giuncarico (Grosseto), sulla carreggiata in direzione di Roma. L'incendio ha interessato il container frigo del mezzo. Le fiamme si sono propagate anche alle sterpaglie a bordo strada e alla scarpata per circa 2.000 metri tanto da richiedere l'intervento di un'altra squadra dei vigili del fuoco per spengere l'incendio e bonificare l'area. Il traffico è rimasto temporaneamente interrotto. Sul posto anche la Asl per lo smaltimento del materiale contenuto nella cella frigo.