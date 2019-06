Fuga a Firenze su auto rubata, 2 fermati

(ANSA) - FIRENZE, 16 GIU - Due diciottenni, entrambi di origine albanese, sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto per ricettazione di un'auto, risultata rubata a Firenze: i due viaggiavano sulla vettura, condotta da un loro connazionale 17enne, che ha cercato di sfuggire ai carabinieri.

Per il minorenne, con dimora in un centro di accoglienza, è scattata la denuncia per ricettazione e guida senza patente.

Riuscita a fuggire una quarta persona che era a bordo dell'auto.

Tutto è accaduto ieri pomeriggio in zona Campo di Marte.

Come spiegato dai militari, grazie alla segnalazione pervenuta da una società di allarmi satellitari sulla presenza in viale dei Mille della vettura, rubata in via del Sansovino, un equipaggio del nucleo radiomobile dei carabinieri ha intercettato il veicolo. Il conducente avrebbe quindi cercato, con manovre spericolate, di fuggire. I militari però sono riusciti a raggiungere e a sbarrare la strada alla vettura: una delle quattro persone a bordo è scappata a piedi, bloccate le altre tre.