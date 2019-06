Tutto esaurito a Firenze per Ed Sheeran

(ANSA) - FIRENZE, 14 GIU - Tutto esaurito, stasera, alla Visarno Arena delle Cascine per l'icona pop del momento, Ed Sheeran, che animerà la seconda serata del Firenze Rocks dopo l'apertura, ieri, con Smashing Pumpkins e Tool. Il cantante 28enne ha dato il là alla sua performance, di fronte a 65 mila fan impazienti di vederlo salire sul palco, con Castle on the Hill, brano tratto dell'ultimo disco, pubblicato a marzo 2017 e vincitore del Grammy Award. Sul palco un allestimento semplice: soltanto la voce e il carisma dell'autore e polistrumentista britannico che si presenta al pubblico di Firenze indossando la maglia della Nazionale italiana di calcio.

A precedere l'esibizione di Sheeran, il Firenze Rocks ha proposto agli spettatori le sonorità pop di Matt Simons, l'esibizione di Zara Larsson, cantautrice svedese alla ribalta grazie al suo album di debutto So good, e il rock britannico degli attesissimi Snow Patrol.