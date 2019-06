Scontro tir e 2 auto,5 km coda in Fipili

(ANSA) - FIRENZE, 13 GIU - Code fino a cinque chilometri di lunghezza sono state segnalate stamani dopo le otto sulla Fipili per un incidente tra gli svincoli di San Miniato (Pisa) ed Empoli Ovest (Firenze) in direzione del capoluogo toscano. Coinvolti nello scontro due auto e un mezzo pesante, che ha necessitato di uno speciale carro attrezzi per essere rimosso.

Non si segnalano feriti. La viabilità è stata gestita dalla polizia stradale che ha convogliato il traffico su una sola corsia di marcia.