A Firenze Rocks unica data italiana Tool

(ANSA) - FIRENZE, 12 GIU - L'edizione 2019 del Firenze Rocks si apre con l'unica data italiana dei Tool, che saliranno sul palco della Visarno Arena per la prima serata del festival giovedì 13 giugno. Il cantante Maynard James Keenan e la sua band si esibiranno dopo la performance di un altro storico gruppo: gli Smashing Pumpkins. A Firenze, la band di Billy Corgan presenterà il disco 'Shiny And Oh So Bright - Vol.1 - LP - No Past, No Future, No Sun' primo lavoro del gruppo, in oltre 18 anni, che riunisce i membri fondatori Billy Corgan, James Iha e Jimmy Chamberlin. Oltre ai due gruppi principali, suoneranno nella prima serata del Firenze Rocks anche i Dream Theater, Badflower e Skindred.

Il festival prosegue poi con altre tre serate. Venerdì 14 giugno sarà la volta di Ed Sheeran, per il primo dei suoi tre grandi concerti italiani. A seguire, sabato 15, salirà sul palco Eddie Vedder e i The Cure, che chiuderanno il festival domenica 16 giugno.