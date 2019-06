Woolmark con Prada Luna Rossa Pirelli

(ANSA) FIRENZE, 11 GIU - The Woolmark Company annuncia a Pitti Uomo la partnership tecnica con Luna Rossa Prada Pirelli.

L'azienda della lana Merino, in qualitàdi partner tecnico, ha supportato Luna Rossa Prada Pirelli Team nella ricerca e nella realizzazione di nuovi capi in lana tecnici e performanti che saranno indossati dal team di Luna Rossa durante le attività offshore, di allenamento e gara. L'uniforme del team comprende giacca impermeabile, giacca soft shell, polo, maglietta, giacca da pioggia, blouson, muta e intimo tecnico.

"La partnership tecnica tra Luna Rossa Prada Pirelli team e The Woolmark Company si basa su una filosofia comune ispirata all'innovazione e alla tecnologia, alla ricerca di nuovi materiali e alla responsabilità̀sociale - ha precisato Lorenzo Bertelli, Head of Marketing and Communication del Gruppo Prada, figlio di Miuccia Prada e Patrizio Bertelli - Sono certo che la collaborazione con The Woolmark Company aumenterà il prestigio alla squadra".