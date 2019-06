Schmidt invita Uffizi star Firenze Rocks

(ANSA) - FIRENZE, 10 GIU - Un appello per portare le stelle del rock a visitare gli Uffizi è stato lanciato dal direttore Eike Schmidt in un videomessaggio pubblicato sul sito e sui canali social della Galleria a pochi giorni da Firenze Rocks, la kermesse in programma dal 13 al 16 giugno all'ippodromo Visarno.

"Cari Tool, caro Ed Sheeran, caro Eddie Vedder, cari The Cure - dice Schmidt - sono Eike Schmidt, il direttore degli Uffizi.

Voglio salutare tutti voi ragazzi, eroi del Firenze Rocks che sta per iniziare. Il rock è una grande arte, e l'arte è da sempre grande amica del rock: per questo voglio invitarvi, insieme ai vostri fan, in uno dei posti più rock di Firenze, la Galleria degli Uffizi". E continua: "Voglio dire, conoscete qualcuno di veramente più rock del nostro Caravaggio? Vi faccio un in bocca al lupo per i vostri fantastici concerti e vi aspetto tutti, qua in Galleria, per presentarvi i nostri capolavori!".