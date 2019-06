Fenicottero con ala spezzata, salvato

(ANSA) - GROSSETO, 9 GIU - I militari della guardia Costiera di Follonica hanno salvato un fenicottero rosa in difficoltà per un'ala spezzata nelle acque antistanti il porto di Marina di Scarlino (Grosseto). Il volatile, appartenente a una specie particolarmente, aveva effettivamente un'ala spezzata e il tempestivo intervento dei militari dell'ufficio locale marittimo di Follonica, una volta ottenuto l'ausilio di un peschereccio del posto per aiutare con le reti a circuire e recuperare il fenicottero, ha consentito di affidare il raro esemplare alle cure del veterinario dell'Asl locale per le necessarie cure del caso.