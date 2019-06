Sole passa nello gnomone Duomo Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 7 GIU - Anche quest'anno sarà possibile assistere al passaggio del sole nello gnomone del Duomo di Firenze, che con i suoi 90 metri di altezza è il più grande al mondo. Uno spettacolo unico al mondo, con i raggi del sole che scenderanno attraverso la Cupola del Brunelleschi per formare un'immagine del disco solare che andrà a sovrapporsi perfettamente a quella posta sul pavimento del Duomo.

Il fenomeno sarà visibile al pubblico nei giorni 11, 14, 18 e 21 giugno 2019, dalle ore 12.30 alle 13.30, nella cappella della Croce del Duomo, a sinistra dell'Altare Maggiore. L'iniziativa, resa possibile dall'Opera di Santa Maria del Fiore e dal Comitato per la divulgazione dell'astronomia, è a ingresso gratuito e si svolgerà anche in caso di cielo coperto. Nella data del 18 giugno la presentazione sarà in lingua inglese. E' consigliata la prenotazione scrivendo alla email eventi@operaduomo.firenze.it.