Fiorentina: 5000 tifosi per Commisso

(ANSA) - FIRENZE, 7 GIU - Oltre 5mila tifosi si sono radunati allo stadio Franchi riempiendo la tribuna per salutare e dare il benvenuto al neo proprietario della Fiorentina Rocco Commisso.

Bandiere, fumogeni, cori, il magnate italo-americano è apparso commosso. "Vi voglio bene, l'emozione che provo adesso è più forte di quella provata per la vittoria della Coppa del Mondo dell'Italia contro la Francia". A fare gli onori di casa il sindaco Dario Nardella, in mezzo al campo, e Giancarlo Antognoni, con il quale Commisso si è lasciato andare ad un grande abbraccio. "Ho consegnato questa maglia al presidente - ha detto Antognoni - con l'augurio che riesca a portarla più in alto possibile".