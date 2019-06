Porretta express, viaggi slow Appennino

(ANSA) - PISTOIA, 6 GIU - Otto viaggi in treno, tutti a ritmi slow, alla scoperta dell'Appennino Tosco-Emiliano. E' quanto propone Porrettana express, progetto di valorizzazione del territorio che unisce la Toscana e l'Emilia Romagna attraverso una delle linee ferroviarie più antiche e simboliche del Paese, la Porrettana. L'iniziativa, che prevede di creare un vero e proprio ecomuseo ferroviario diffuso, prende il via sabato 29 giugno con il treno inaugurale del ciclo di otto viaggi dedicati, ciascuno caratterizzato da attività in carrozza e tappe significative lungo il percorso.

A partire dal Deposito Rotabili Storici di Pistoia alcune vetture dei primi del Novecento accompagneranno famiglie e curiosi lungo il tragitto della storica Transappenninica d'Italia, tra piccoli paesini immersi nel verde, gallerie e viadotti di antica memoria.