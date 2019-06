Corte appello, linciaggio nostro giudice

(ANSA) - FIRENZE, 6 GIU - "Ritengo doveroso, quale presidente della Corte di Appello, intervenire in ordine al linciaggio morale cui è ingiustamente sottoposta la dottoressa Luciana Breggia, esposta per i gravi attacchi subiti a pericolo per la sua incolumità, attesa la risonanza mediatica e l'effetto moltiplicatore della galassia dei social". Così la presidente della Corte di Appello di Firenze, Margherita Cassano, parlando ai giornalisti in merito alle critiche del ministro dell'Interno Matteo Salvini sull'operato dei magistrati di Firenze.