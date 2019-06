Campus robotica e vela in Versilia

(ANSA) - MARINA DI PIETRASANTA (LUCCA), 5 GIU - Un campus di robotica e vela, il primo in Versilia (Lucca), per ragazzi dai 6 ai 12 anni. Cinque giorni all'insegna della tecnologia, dello sport e del divertimento, organizzati dal Club velico di Marina di Pietrasanta in collaborazione con DigiTribe. Le attività sono in programma da lunedì 28 luglio a venerdì 2 agosto (iscrizioni aperte fino al 20 giugno).

Durante la mattinata i ragazzi saranno istruiti sul mondo della scienza, verranno incoraggiati all'alfabetizzazione tecnologica e all'utilizzo consapevole degli strumenti high-teach con Valeria Cagnina, giovane maker recentemente premiata al Mit di Boston. Nel pomeriggio lezione di vela, cime e timone con gli istruttori della Federazione italiana vela del Club.