In fiamme vagone in sosta in deposito

(ANSA) - PISA, 04 GIU - Un vagone ferroviario in sosta nel deposito di Campaldo, a Pisa, è stato distrutto dalle fiamme la notte scorsa. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore con due squadre per domare le fiamme che hanno letteralmente divorato il convoglio. L'intervento si è protratto per ore perché i pompieri, per agire in sicurezza, hanno atteso che fosse disattivata la linea elettrica aerea della ferrovia. Sull'episodio indaga la polizia ferroviaria che ha disposto anche una serie di accertamenti mirati e al momento non è esclusa l'azione dolosa. L'area è frequentata non di rado da persone senza fissa dimora che scelgono i treni in disuso come giacigli per la notte. Nell'incendio non ci sono persone coinvolte.