Moto contro auto, morto un centauro

(ANSA) - FIRENZE, 2 GIU - Incidente mortale oggi in località Faltona, nel comune di Borgo San Lorenzo (Firenze), dove una moto, che stava superando la fila di auto che procedevano in direzione dell'autodromo del Mugello, si è schiantata contro una vettura che svoltava a un incrocio. L'impatto è stato fatale per un motociclista greco di 67 anni che è deceduto dopo essere stato portato in ambulanza all'ospedale di Borgo San Lorenzo.

Sul posto la polizia stradale per i rilievi. Il conducente dell'auto è risultato negativo all'etilometro. L'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia e la salma del motociclista sarà inviata alla medicina legale dell'ospedale fiorentino di Careggi.