Con auto contro albero, morto nel Pisano

(ANSA) - PISA, 30 MAG - Un uomo di 48 anni è morto stamani intorno alle 9 dopo essere finito fuori strada con la sua auto che è andata a impattare violentemente contro un albero.

L'incidente è avvenuto in una zona di campagna in prossimità di un agriturismo a Buti, nel Pisano. L'automobilista, residente nella stessa zona, è morto sul colpo. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il corpo rimasto intrappolato nell'abitacolo della vettura.

Presenti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.