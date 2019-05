In difficoltà riva Arno, intervento Vvf

(ANSA) - FIRENZE, 28 MAG - Intervento dei vigili del fuoco, in lungarno Vespucci, per soccorrere nove persone in difficoltà che si trovano sulla riva destra dell'Arno e che non riuscivano a risalire. Sono state poi recuperate dalle squadre dei pompieri intervenuti grazie all'impiego di due autoscale.

Secondo quanto spiegato dai carabinieri, le persone soccorse facevano parte di un gruppo di 15, tra docenti e studenti universitari, stranieri e italiani, che erano scesi nei pressi del letto dell'Arno per effettuare studi in merito all'installazione architettonica del fiume. I soccorsi si sono resi necessari quanto parte del gruppo è rimasta isolata, a causa dell'innalzamento del livello dell'acqua nei pressi del canale di scolo di una fognatura.