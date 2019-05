Firenze, a 97 anni dona fegato

(ANSA) - FIRENZE, 28 MAG - Un paziente di 97 anni, deceduto nei giorni scorsi a Firenze, ha donato il fegato a un sessantenne, da tempo in lista di attesa. E' accaduto a Firenze.

La notizia è stata resa nota dall'Azienda sanitaria Toscana centro che specifica: "E' il secondo caso nell'arco di pochi mesi, il primo è accaduto a fine aprile con un donatore di 93 anni, e rappresenta un primato assoluto nel panorama italiano per l'attività trapiantologica in quanto in 20 anni ci sono stati solo altri tre donatori in età avanzata che hanno permesso di effettuare un trapianto".

Il 97enne è deceduto nei giorni scorsi nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santa Maria Nuova di Firenze. Dopo essere stato ritenuto idoneo al prelievo di fegato i familiari, si spiega, seguendo la volontà del proprio congiunto hanno acconsentito al trapianto.