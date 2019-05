Carcassa di capodoglio ad Alberese

(ANSA) - GROSSETO, 28 MAG - Un capodoglio di circa 11 metri in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato sulla spiaggia di Collelungo nel parco di Alberese (Grosseto). La carcassa era stata segnalata già domenica sera sulla battigia dal presidente del Parco, Lucia Venturi, all'Osservatorio Toscano della Biodiversità ed è stato fissato un sopralluogo con Letizia Marsili dell'Università di Siena, referente dell'Osservatorio regionale. Il sopralluogo c'è stato oggi ed è stato possibile identificare il cetaceo come un capodoglio maschio. L'Ente parco ha attivato la procedura per la rimozione e lo smaltimento.