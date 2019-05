Europee:presidenti in coda Palagiustizia

(ANSA) - FIRENZE, 27 MAG - Lunghe code ieri sera a Firenze per i presidenti di seggio e per i loro delegati che dovevano entrare al Palazzo di Giustizia per la prima consegna dei verbali redatti durante le operazioni di voto delle elezioni europee. A causa dei controlli al metal detector, le attese hanno superato i 30 minuti. Le persone in fila per entrare, con i sacchi pieni di documenti da consegnare, sono state prima identificate, e poi fatte passare sotto al metal detector.