Tuffo in Arno per fuga,salvato da agente

(ANSA) - FIRENZE, 26 MAG - Si è tuffato in Arno, a Firenze, per fuggire, trovandosi però poi in difficoltà. A salvarlo è stato un ispettore di polizia, esperto pallanuotista, che si è buttato a sua volta nel fiume. E' quanto riferisce la questura in merito all'intervento, la notte scorsa intorno alle 2.30 nel capoluogo toscano, all'altezza di piazza Gaddi. La persona soccorsa è un 22enne di origine romena.

Secondo quanto spiegato dalla polizia, il giovane sarebbe stato sorpreso da alcuni passanti a rovistare in un'auto. E' stata così allertata la polizia mentre il 22enne si è dato alla fuga buttandosi in Arno, convinto di riuscire ad attraversarlo a nuoto. Arrivato al centro del fiume si è trovato in difficoltà, anche a causa dell'ipotermia. L'ispettore della volante intervenuta, esperto pallanuotista, ha deciso di gettarsi in Arno e dopo aver raggiunto il giovane lo ha trascinato fino a riva. Il 22enne, spiega sempre la questura, è fuori pericolo di vita. Nei suoi confronti è scattata una denuncia per tentato furto aggravato.