Pioggia in Toscana, ancora codice giallo

(ANSA) - FIRENZE, 26 MAG - Piove e continuerà a farlo anche domani, 27 maggio, con temporali forti, ma sparsi, attesi in Valdichiana, lungo la costa e nell'immediato entroterra da Cecina a Castiglione della Pescaia, nell'alto bacino dell'Ombrone fino a tutta la Toscana del sud. Se la passa meglio solo la Lunigiana e la Garfagnana. Lo rende noto la Regione Toscana la ci protezione civile ha emesso un nuovo codice giallo per il maltempo già dalla tredici di oggi, domenica 26 maggio, fino alla mezzanotte di domani, lunedì. Codice giallo, in metà toscana (quella più a sud) anche per temporali, ma solo da mezzogiorno di domani fino alle 20 della sera. Possibili anche colpi di vento e grandinate.

Oggi, domenica, sono previste precipitazioni diffuse su tutto il territorio. I fenomeni risulteranno di intensità debole o al più moderata. Possibili locali rovesci più probabili sulle zone centro-meridionali e costa. Ovunque sono previsti cumulati medi significativi, salvo le zone di nord-ovest dove risulteranno inferiori.