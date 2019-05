Commisso "Viola? Non posso confermare"

(ANSA) - FIRENZE, 26 MAG - "Non posso rispondere", "non posso dare nessuna conferma, in senso positivo o negativo", "non posso confermare niente. Guardi, devo già gestire tutti i messaggi sui social media per le vicende negli Stati Uniti". Così ha risposto il magnate italo-americano Rocco Commisso al 'Corriere Fiorentino' che lo ha contattato via telefono per chiedergli se, come scritto dal New York Times, sarà il prossimo proprietario della Fiorentina. Alla domanda se tra poco diventerà fiorentino, il fondatore e proprietario di MediacomCable, come riportato oggi sul quotidiano, ha poi detto: "Sono l'unico di quelli che hanno comprato in Italia, che è nato in Italia. Io sono nato in Italia e poi venuto negli Stati Uniti".

Commisso ha poi augurato "in bocca al lupo per la partita di domenica" ai fiorentini, spiegando di conoscere "la maglia della Fiorentina. Conosco Hamrin, Batistuta, conosco bene la Fiorentina", di esser già stato a Firenze, "da bambino".