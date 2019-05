Strage Viareggio, a via mese memoria

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 25 MAG - Un 'Mese della memoria' ricco di appuntamenti per il decennale della strage di Viareggio del 29 giugno 2009. Atteso alle celebrazioni anche il ministro dei Trasporti e delle infrastrutture Danilo Toninelli che nelle scorse settimane ha visitato la 'Casina dei ricordi'. Le iniziative sono state presentate oggi a Viareggio (Lucca) alla presenza, tra gli altri, del presidente del Consiglio toscano Eugenio Giani e del vicesindaco Valter Alberigi. Gli appuntamenti partiranno il 29 maggio con le scuole in via Ponchielli, il primo giugno ci sarà la ciclopedalata e regata Livorno-Viareggio. Poi tornei di calcio, tennis, basket e calcetto femminile, regate veliche, il motoraduno Pulce e Scarburato, e il Memorial Elena e Federico. Spazio alla cultura con lo spettacolo di Teatro Rumore '32 a beautiful thing'. Per la sera del 29 giugno è allo studio un percorso diverso dal solito, che sarà ufficializzato nei prossimi giorni.