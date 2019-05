Strage Georgofili, mostra ANSA a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 25 MAG - Un racconto per immagini e notizie dell'attentato mafioso di via dei Georgofili a Firenze, nella notte tra il 26 ed il 27 maggio 1993: la mostra dell'Agenzia ANSA 'La notte dei Georgofili', realizzata in occasione del 20/o anniversario della strage, è stata rieditata in questi giorni, e il Comune di Firenze ha deciso di allestirla oggi pomeriggio e domani in Palazzo Vecchio, nel Cortile di Michelozzo, per IL 26/o anniversario della strage costata la vita a cinque persone.

La mostra, composta da 18 pannelli con oltre 50 foto di grandi dimensioni, presenta i testi delle notizie ANSA diffuse da quella notte in poi, e le immagini che documentano la devastazione e le fiamme, i soccorsi tra le macerie, i danni alle opere d'arte custodite agli Uffizi, la reazione della città, i funerali delle vittime, le indagini ed il processo.