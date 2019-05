Corteo clima a Firenze 'occupa' viale

(ANSA) - FIRENZE, 24 MAG - Allo slogan 'Se ci rubate il futuro noi blocchiamo la città', alcune migliaia di giovani e giovanissimi che stanno manifestando a Firenze per il secondo sciopero mondiale contro i cambiamenti climatici indetto dal movimento Fridays for future, si sono seduti per protesta in mezzo al viale all'altezza di Porta a Prato e della stazione Leopolda, bloccando completamente il traffico. In circa 3mila, secondo le stime delle forze dell'ordine, si sono riuniti questa mattina in piazza Santa Maria Novella per chiedere alla politica azioni concrete contro il cambiamento climatico. Il corteo si è poi diretto verso il parco delle Cascine dove la manifestazione si concluderà ma all'altezza della stazione Leopolda è stata improvvisata l'ulteriore protesta. I manifestanti si sono da poco rialzati e hanno ripreso il percorso ma il traffico è ancora bloccato in attesa che il corteo defluisca.